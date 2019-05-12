Meteoroloji’Den 3 Bölgeye Kritik Uyardı! Fırtına Geliyor
Galatasaray, Douglas Transferinde Sona Geldi!
Fikret Orman: Hakem Hatalarının Sona Ereceği Bir Sezon Temenni Ediyoruz
Ak Partili Şahin: Keşke Akşener Ve Hdp’Nin Genel Başkanı Da Fotoğrafta Olsaydı
Fransa İçişleri Bakanı Castaner, Rapçi Conrad’I Nefret Çağrısı Nedeniyle Şikayet Etti
Arsenal’İn Ermeni Futbolcusu Mkhitaryan, Bakü’Deki Finale Götürülmüyor
Fatih Terim, Ümit Davala Ve Orhan Ak Pfdk’Ya Sevk Edildi
Almanya’Da Polis Köpeğinin Saldırdığı Kadın, Devletten 25 Bin Euro Tazminat Kazandı
Thy Yönetim Kurulu Başkanı Aycı’Dan 10 Bin İstihdam Müjdesi
Chp’Li Vekillerden Eyt’Lilere 23 Haziran Çağrısı: Oylarınızı Heba Etmeyin
Atalanta, Sinan Gümüş’Ü Gündemine Aldı
İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu’Nun Koruması Hakkında Yanıltıldığı İddialarına Yanıt Verdi
Fenerbahçe’Nin Eski Yöneticisi Selim Kosif’Ten Fatih Terim’E: Sahte Mahalle Kabadayısı
Özbek Uyruklu Şahıs, Bebek Bakıcısı Olarak Girdiği Evleri Soydu
İtalyan Astaldi Üçüncü Köprüdeki Payının Satışı İçin Görüşmelere Tekrar Başladı
Tff 2. Ligde Play-Off’Un Adı Belli Oldu: Sakaryaspor-Karagümrük
Süper Ligde Son Hafta Programı Belli Oldu
Temelli’Den Adalet Bakanı Gül’E ’Öcalan’ Çağrısı: Attığınız Adımı Tamamlama Zamanı Geldi
4 Günde 3 Bin Suriyeli, Bayram İçin Ülkesine Gitti
Arda Turan, Fatih Terim’Den Özür Diledi İddiası!

İbrahim Kutluay: Demet Şener’e El Altından 2 Milyon TL Verdim

İBRAHİM KUTLUAY: DEMET ŞENER’E EL ALTINDAN 2 MİLYON TL VERDİM

Demet Şener'in 'Nafakamı ödemiyor' diye icra takibi başlattığı İbrahim Kutluay, “Boşanırken 3 milyon TL tazminat belirlendi ama ben ona 5 milyon TL verdim“ dedi.

Tarih : 12 Mayıs 2019, 00:00
Puan Ver : İbrahim Kutluay: Demet Şener’E El Altından 2 Milyon Tl Verdim(8/10)4

Mutlu bir şekilde başlayan evliliklerini üç yıllık çekişmeli boşanma davasının ardından 25 Mart'ta sonlandıran Demet Şener ile İbrahim Kutluay arasındaki 'nafaka krizi' başka bir boyuta taşındı.

SERT AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Eski manken Demet Şener'in 11 yıllık eski eşine “Çocuklarımız için belirlenen aylık 32 bin 500 liralık nafakayı ödemiyor“ gerekçesiyle başlattığı icra takibinin ardından Kutluay, sert açıklamalar yapmıştı. Ancak eski basketbolcu, nafakasını ödemediğini ve sağlık sigortalarını iptal ettirdiği iddialarına, aksini gösteren dekontları basınla paylaşarak yalanladı....

















Etiketler: İbrahim  Kutluay  Demet  Şener’E  El  Altından  2  Milyon  Tl  Verdim    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER