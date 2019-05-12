İBRAHİM KUTLUAY: DEMET ŞENER’E EL ALTINDAN 2 MİLYON TL VERDİM
Demet Şener'in 'Nafakamı ödemiyor' diye icra takibi başlattığı İbrahim Kutluay, “Boşanırken 3 milyon TL tazminat belirlendi ama ben ona 5 milyon TL verdim“ dedi.
Mutlu bir şekilde başlayan evliliklerini üç yıllık çekişmeli boşanma davasının ardından 25 Mart'ta sonlandıran Demet Şener ile İbrahim Kutluay arasındaki 'nafaka krizi' başka bir boyuta taşındı.
SERT AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Eski manken Demet Şener'in 11 yıllık eski eşine “Çocuklarımız için belirlenen aylık 32 bin 500 liralık nafakayı ödemiyor“ gerekçesiyle başlattığı icra takibinin ardından Kutluay, sert açıklamalar yapmıştı. Ancak eski basketbolcu, nafakasını ödemediğini ve sağlık sigortalarını iptal ettirdiği iddialarına, aksini gösteren dekontları basınla paylaşarak yalanladı....
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