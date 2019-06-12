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İbrahim Tatlıses, Hakan Çalhanoğlu ile ilgili ilginç mesajıyla adından söz ettirdi

İBRAHİM TATLISES, HAKAN ÇALHANOĞLU İLE İLGİLİ İLGİNÇ MESAJIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabında yayınladığı Hakan Çalhanoğlu mesajıyla çok konuşuldu. Tatlıses, “Hakan bu olamaz hocam uyarıyorum sizi.“ ifadelerini kullandı.

Tarih : 12 Haziran 2019, 01:40
Puan Ver : İbrahim Tatlıses, Hakan Çalhanoğlu İle İlgili İlginç Mesajıyla Adından Söz Ettirdi(9/10)5

Zaman zaman sosyal medya hesabından yayınladığı mesajlarla adından söz ettiren İbrahim Tatlıses, İzlanda-Türkiye maçı sonra yaptığı Hakan Çalhanoğlu yorumuyla yine çok konuşuldu.

“ÇARPILMIŞ GİBİ OYNUYOR“

Twitter hesabından İzlanda-Türkiye maçı sonrası mesaj yayınlayan İbrahim Tatlıses, “Kardeşim bu Hakan çarpılmş gibi oynuyor hayırdır bizim bildiğimiz Hakan bu olamaz hocam uyarıyorum sizi. “ ifadelerini kullandı....

















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