İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenimahalle'deki Karşıyaka İş Merkezi önünde vatandaşa hitap etti. Soylu, “Bir müjde veriyorum. Tüm Türkiye'deki karakollarımıza 2 bin 500 kadın polis alacağız, onları eğiteceğiz, şimdi onların da alımına çıkıyoruz“ dedi....



































