İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, düzensiz göç konusunda yeni uyum programları ile topluma entegrenin sağlanacağını ve 6 ay içerisinde bu meseleyi çözeceklerini ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Validebağ Öğretmen evinde Üsküdar'daki muhtarlarla bir araya geldi. Konuşmasına, 31 Mart seçimlerindeki başarıları dolayısıyla muhtarları tebrik ederek başlayan Soylu, bu toplantının İstanbul'da muhtarlarla yaptığı 22. çalışma toplantısı olduğunu söyledi....



































