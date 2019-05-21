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İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, KILIÇDAROĞLU’NUN KORUMASI HAKKINDA YANILTILDIĞI İDDİALARINA YANIT VERDİ


İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu’nun Koruması Hakkında Yanıltıldığı İddialarına Yanıt Verdi
Tarih : 21 Mayıs 2019, 20:20
Puan Ver : İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu’Nun Koruması Hakkında Yanıltıldığı İddialarına Yanıt Verdi(9/10)5

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisinin yanıltıldığı yönündeki iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama ile cevap vererek “İnternet'e düşen bilgileri köşenize taşımadan önce kaynağına bakar ve Bakanlığımızın ilgili kurumlarına teyit ettirirseniz, yanılmamış olur, kamuoyuna gerçek ve doğru bilgiyi vermiş olursunuz“ dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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