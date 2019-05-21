İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisinin yanıltıldığı yönündeki iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama ile cevap vererek “İnternet'e düşen bilgileri köşenize taşımadan önce kaynağına bakar ve Bakanlığımızın ilgili kurumlarına teyit ettirirseniz, yanılmamış olur, kamuoyuna gerçek ve doğru bilgiyi vermiş olursunuz“ dedi.

Kaynak: haberinburada. ....