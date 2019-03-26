İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber'de TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un moderatörlüğünü yaptığı Basın Kartı programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Soylu, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, “Terör örgütü PKK ile halen iltisakı ve irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adayları seçilmeleri halinde açığa alınacak. “ dedi....



































