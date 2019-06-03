İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, “Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 330 bin 991. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 610 bin 398 kişi“ dedi. Çataklı ayrıca, mayıs ayındaki operasyonlarda 141 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı....



































