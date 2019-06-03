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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISINI AÇIKLADI


İçişleri Bakanlığı ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Tarih : 03 Haziran 2019, 12:30
Puan Ver : İçişleri Bakanlığı Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısını Açıkladı(7/10)3

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, “Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 330 bin 991. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 610 bin 398 kişi“ dedi. Çataklı ayrıca, mayıs ayındaki operasyonlarda 141 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı....

















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