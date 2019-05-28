Nerede ve ne zaman çekildiği bilinmeyen görüntülerde içtimada bir grup askerin “Devler gelir devler gider, tek dev kalır Sedat Peker“ diyerek yürüyüş yaptığı görülüyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntünün sonunda bir askerin Peker'e “Bir umuttur yaşamak reis“ diyerek seslendiği duyuluyor.

Kaynak: haberinburada....