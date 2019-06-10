İDAM EDİLDİĞİ İDDİA EDİLEN KUZEY KORE LİDERİNİN ESKİ SEVGİLİSİ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
2013 yılında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından 11 kişi ile birlikte idam edildiği iddia edilen eski sevgilisi Hyon Song-wol'un fotoğrafları gündem yarattı.
DIŞ HABERLER
Kaynak: haberinburada. . ....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ekrem İmamoğlu: Mülteci Dostlarımız, Mülteci Olduklarını Bilecek
- Ak Parti’Den Çok Konuşulacak Uğur Dündar İddiası: ’Sen Bu İşi Yapma’ Dediler
- 3. Kattan Aşağıya Atılan Yeni Doğmuş Bebeği Alt Kattaki Komşu Kurtardı
- 5 Erkek Çocuğa Cinsel İstismar Şüphelisi Bakkal Tutuklandı
- Son Dakika! Ortak Yayın Kararı Sonrası Yıldırım’Dan Açıklama: Küçükkaya Başarılı Program Yapan Bir Arkadaşımız
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray, Beşiktaş Ve Trabzonspor, Evertonlu Yannick Bolasie’Yi İstiyor
- Şener Özbayraklı, Instagram Hesabından Fenerbahçe’Yi Takipten Çıktı
- Burak Yılmaz: Emre Abi İyi Ki Fırçayı Görmedin
- Emre Belözoğlu’Na Fırça Uzatan Belçikalı Corentin Siamang Kendini Savundu!
- Medipol Başakşehir, Okan Buruk İle Anlaştı
DÜNYA HABERLERİ
- May’İn İstifasının Ardından Yeni Başbakan Ve Yeni Lider Nasıl Belirlenecek? İşte Yanıtı
- Avustralya’Da Hoparlörlere Gizlenmiş 840 Milyon Dolarlık Uyuşturucu Ele Geçirildi
- Uber Sürücüsünden 25 Yaşındaki Kıza Cinsel Saldırı
- Google’In Yeni Bilgisayar Oyunu Platformu Stadia Kasım Ayında Hizmete Girecek
- Times: Almanya Dahil 25 Ab Üyesi Brexit’İ Bir Kez Daha Ertelenmesinden Yana
Bu Haberle İlgili Yorumlar