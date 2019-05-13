“Teröristlerle aynı masaya oturmam“ diyerek katıldığı iftarı terk eden Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, “Biz burada 35 milyon dolara cami yaptıralım, siz bizi teröristlerle aynı masaya oturtacaksınız. Siz buraya FETÖ terör örgütünün başını nasıl çağırırsınız?“ sözleriyle Kırgız yetkilileri eleştirdi.

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