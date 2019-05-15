Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir akrabasına iftara giderken yolu şaşıran sürücü Hakkı Kaya, otomobille Boğazköy barajına girdi. Kazada sürücü Hakkı Kaya (24) ve eşi Emine Kaya (22) kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Bölgeye ulaşan jandarmanın aldığı önlemlerin ardından suya gömülen otomobil çekici tarafından kurtarıldı....



































