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İftara Ne Kadar Kaldı? 10 Mayıs Cuma İl İl İftar Vakitleri

İFTARA NE KADAR KALDI? 10 MAYIS CUMA İL İL İFTAR VAKİTLERİ

Büyük bir coşkuyla karşıladığımız rahmet ve bereket ayı olan Ramazan'ın beşinci gününe eriştik. Akşam ezanı ile birlikte açacağımız 5. oruç için şimdiden hazırlıklar ve iftar programları yapılmaya başlandı. Vatandaşların ortak olarak aradıkları ise iftara

Tarih : 10 Mayıs 2019, 09:30
Puan Ver : İftara Ne Kadar Kaldı? 10 Mayıs Cuma İl İl İftar Vakitleri(8/10)4

İftara kaç saat kaldı? On bir ayın sultanı Ramazan ayının beşinci gününde akşama yapacağımız iftar saatini sabah vakitlerinde itibaren araştırmaya başlıyoruz. İster evimizde yapacağımız iftar için ister dışarıda katılacağımız iftar programı olsun akşam ezanı vakti yani iftar vakti merakla aranıyor. Bunun için aşağıdaki diyanetin hazırladığı Ramazan imsakiyesi 2019'u kullanabilirsiniz....

















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