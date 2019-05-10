Büyük bir coşkuyla karşıladığımız rahmet ve bereket ayı olan Ramazan'ın beşinci gününe eriştik. Akşam ezanı ile birlikte açacağımız 5. oruç için şimdiden hazırlıklar ve iftar programları yapılmaya başlandı. Vatandaşların ortak olarak aradıkları ise iftara