On bir ayın sultanı Ramazan ayının bitimine 3 gün kaldı. Bugün 27. oruç için niyetlendik. Bayram tatili için gittiğimiz şehirde farklı iftar vakti nedeniyle iftar saat kaçta araştırıyoruz. Sayfamızda hazırladığımız Diyanet'e göre Ramazan imsakiyesi 2019 i

2019 Ramazan ayına veda etmek üzereyiz. Dün gece bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi, dualar ve ibadetlerle idrak edildi. Aynı zamanda 9 günlük Ramazan bayramı başlaması ile birlikte imkanı olanlar ya memleketlerine ya da tatil beldelerine gittiler....



































