İFTARA NE KADAR KALDI? İŞTE 1 HAZİRAN CUMARTESİ İL İL İFTAR VAKİTLERİ
On bir ayın sultanı Ramazan ayının bitimine 3 gün kaldı. Bugün 27. oruç için niyetlendik. Bayram tatili için gittiğimiz şehirde farklı iftar vakti nedeniyle iftar saat kaçta araştırıyoruz. Sayfamızda hazırladığımız Diyanet'e göre Ramazan imsakiyesi 2019 i
2019 Ramazan ayına veda etmek üzereyiz. Dün gece bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi, dualar ve ibadetlerle idrak edildi. Aynı zamanda 9 günlük Ramazan bayramı başlaması ile birlikte imkanı olanlar ya memleketlerine ya da tatil beldelerine gittiler....
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