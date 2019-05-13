Ramazan'ın ilk haftasını bitirdik. Bu akşam 8. orucumuzu akşam ezanı ile birlikte açacağız. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar, iftara ne kadar kaldı, iftara kaç saat kaldı sorgulaması yapıyor ve yaşadıkları şehirlerin iftar vaktini öğrenmeye çalışıy