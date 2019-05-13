İFTARA NE KADAR KALDI? İŞTE 13 MAYIS PAZARTESİ İL İL İFTAR VAKİTLERİ
Ramazan'ın ilk haftasını bitirdik. Bu akşam 8. orucumuzu akşam ezanı ile birlikte açacağız. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar, iftara ne kadar kaldı, iftara kaç saat kaldı sorgulaması yapıyor ve yaşadıkları şehirlerin iftar vaktini öğrenmeye çalışıy
On bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk haftası bitti. İlk günkü gibi aynı coşku ve heyecanla devam eden Ramazan ayının 8. orucunu akşam ezanı ile birlikte açacağız....
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