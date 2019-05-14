Ramazan ayı aynı coşku ve heyecanla devam ediyor. Bugün 9. orucumuzu tutmaya başladık. Ramazan ayında en çok merak edilen konular iftara ne kadar kaldı, iftar vakti kaçta oluyor. Haberimizde bulunan diyanetin Ramazan imsakiyesi 2019 ile şehrinize ait ifta