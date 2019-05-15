On bir ayın sultanı Ramazan ayının 10. günü için bu gece sahura kalkıp orucu tutmaya niyetlendik. Birlik ve beraberliğin en güzel örneği Ramazan ayında yaşanıyor. Vatandaşların da en çok merak ettiği iftara ne kadar kaldı oluyor. Diyanet Ramazan imsakiyes