Mübarek Ramazan ayının 11. orucunu tutmaya başladık. Günlerin uzun olduğu zamana denk gelmesi nedeniyle iftar vakti eskiye göre daha çok merak ediliyor, Ramazan imsakiyesi araştırılıyor. Vatandaşların en çok merak ettiği iftara ne kadar kaldı ve iftar vak