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İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 16 Mayıs Perşembe İl İl İftar Vakitleri

İFTARA NE KADAR KALDI? İŞTE 16 MAYIS PERŞEMBE İL İL İFTAR VAKİTLERİ

Mübarek Ramazan ayının 11. orucunu tutmaya başladık. Günlerin uzun olduğu zamana denk gelmesi nedeniyle iftar vakti eskiye göre daha çok merak ediliyor, Ramazan imsakiyesi araştırılıyor. Vatandaşların en çok merak ettiği iftara ne kadar kaldı ve iftar vak

Tarih : 16 Mayıs 2019, 09:20
Puan Ver : İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 16 Mayıs Perşembe İl İl İftar Vakitleri(10/10)6

On bir ayın sultanı Ramazan ayının neredeyse ortasına ulaştık. Teravih namazı ile camilerin dolduğu, insanların birbirlerine iftar yemeğine gittiği, beraber iftar programlarının yapıldığı Ramazan ayının 11. günündeyiz....

















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