Bin aydan hayırlı sayılan Ramazan ayının 12. günü için Müslüman alemi sahura kalkıp oruç tutmak adına niyetlendi. Ramazan'da birlik, beraberlik vurgulanır. Vatandaşlar en çok iftara ne kadar kaldı konusunu merak ediyor. Diyanet verilerine göre Ramazan ims