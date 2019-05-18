On bir ayın sultanı Ramazan ayının 13. günü için Müslüman alemi sahura kalkıp oruç tutmak adına niyetlendi. Birlik ve beraberliğin vurgulandığı Ramazan'da vatandaşlar en çok iftar vaktine ne kadar kaldı sorusunu merak ediyor. Diyanet verilerine göre Ramaz