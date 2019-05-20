Bugün itibariyle Ramazan ayını yarılamış bulunuyoruz. 20 Mayıs Pazartesi günü Ramazan ayının 15. günü için niyetlendik. Fakat yine de iftara ne kaldı merak ediliyor. Şehrinize göre iftar vakti çizelgesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte İstanbul, Ankar