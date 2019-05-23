Ramazan ayının 18. gününe eriştik ve bugünkü oruca niyetlendik. Ramazan ayında iftar vakti, ilerleyen günler ve şehirlere göre değişmektedir. Bu ise her gün iftar vaktini kontrol etmeyi gerektiriyor ve Ramazan imsakiyesi 2019 aranıyor. Peki iftara ne kada