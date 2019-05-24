Bugün Ramazan ayının 19. günü. Her geçen gün ile birlikte iftar saati değişiyor. Bu yüzden vatandaşlar, iftara ne kadar kaldı araması ile iftar vaktini kontrol etmeye devam ediyorlar. Haberimizdeki diyanetin verileriyle oluşturulmuş Ramazan İmsakiyesi 201