İFTARA NE KADAR KALDI? İŞTE 25 MAYIS CUMARTESİ İL İL İFTAR VAKİTLERİ
Ramazan ayının 20. gününe eriştik. Her geçen gün ile birlikte iftar saati nedeniyle vatandaşlar, iftara ne kadar kaldı araması ile iftar vaktini kontrol etmeye devam ediyorlar. Haberimizdeki diyanetin verileriyle oluşturulmuş Ramazan İmsakiyesi 2019 ile i
Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayında yeni bir güne başladık. Üçte ikisini tamamladığımız Ramazan ayında bugün 20. oruç için niyetlendik....
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