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İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 27 Mayıs Pazartesi İl İl İftar Vakitleri

İFTARA NE KADAR KALDI? İŞTE 27 MAYIS PAZARTESİ İL İL İFTAR VAKİTLERİ

Ramazan ayının son haftasına girmiş bulunmaktayız. Bugün 22. oruç için niyetlendik. İftara ne kadar kaldı sorusu ile halen sorulmaya devam ediliyor. Haberimizde diyanetin verileriyle oluşturulmuş Ramazan İmsakiyesi 2019 ile iftar saati kaçta öğrenebilirsi

Tarih : 27 Mayıs 2019, 08:20
Puan Ver : İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 27 Mayıs Pazartesi İl İl İftar Vakitleri(7/10)3

On bir ayın sultanı Ramazan ayının bitimine az bir süre kaldı. 3 haftası biten mübarek ayda bugün 22. orucu tutuyoruz....

















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