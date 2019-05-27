Ramazan ayının son haftasına girmiş bulunmaktayız. Bugün 22. oruç için niyetlendik. İftara ne kadar kaldı sorusu ile halen sorulmaya devam ediliyor. Haberimizde diyanetin verileriyle oluşturulmuş Ramazan İmsakiyesi 2019 ile iftar saati kaçta öğrenebilirsi