İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 28 Mayıs Salı İl İl İftar Vakitleri
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İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 28 Mayıs Salı İl İl İftar Vakitleri

İFTARA NE KADAR KALDI? İŞTE 28 MAYIS SALI İL İL İFTAR VAKİTLERİ

Müslüman dünyası olarak Ramazan ayının son haftasına girmiş bulunmaktayız. Bugün 23. oruç günü için niyetlendik. İftara ne kadar kaldı sorusu ise halen sorulmaya devam ediliyor. Haberimizde diyanetin verileriyle oluşturulmuş Ramazan İmsakiyesi 2019 ile if

Tarih : 28 Mayıs 2019, 09:30
Puan Ver : İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 28 Mayıs Salı İl İl İftar Vakitleri(7/10)3

Bin aydan daha hayırlı Ramazan ayının bitimine az bir süre kaldı. 3. haftası biten mübarek ayda bugün 23....

















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