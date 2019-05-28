Müslüman dünyası olarak Ramazan ayının son haftasına girmiş bulunmaktayız. Bugün 23. oruç günü için niyetlendik. İftara ne kadar kaldı sorusu ise halen sorulmaya devam ediliyor. Haberimizde diyanetin verileriyle oluşturulmuş Ramazan İmsakiyesi 2019 ile if