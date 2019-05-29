İFTARA NE KADAR KALDI? İŞTE 29 MAYIS ÇARŞAMBA İL İL İFTAR VAKİTLERİ
Bugün Ramazan ayının 24. günü. Mübarek Ramazan ayı bitmek üzere. İlerleyen günler ile birlikte değişen iftar vakti için imsakiye araştırmaya devam ediyoruz. Peki iftar saat kaçta? Haberimizde diyanetin verileriyle oluşturulmuş Ramazan İmsakiyesi 2019 ile
On bir ayın sultanı Ramazan ayı sona ermek üzere. Bugün 24. Ramazan orucu için niyetlendik....
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