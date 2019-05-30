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İftara ne kadar kaldı? İşte 30 Mayıs Perşembe il il iftar vakitleri

İFTARA NE KADAR KALDI? İŞTE 30 MAYIS PERŞEMBE İL İL İFTAR VAKİTLERİ

Bugün Ramazan ayının 25. günü. Mübarek Ramazan ayı bitmek üzere. İlerleyen günler ile birlikte değişen iftar vakti için imsakiye araştırmaya devam ediyoruz. Peki iftar saat kaçta? Haberimizde diyanetin verileriyle oluşturulmuş Ramazan İmsakiyesi 2019 ile

Tarih : 30 Mayıs 2019, 08:30
Puan Ver : İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 30 Mayıs Perşembe İl İl İftar Vakitleri(7/10)3

On bir ayın sultanı Ramazan ayı sona ermek üzere. Bugün 25. Ramazan orucu için niyetlendik....

















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