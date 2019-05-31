Bugün Ramazan ayının 26. günü. Mübarek Ramazan ayı bitmek üzere. İlerleyen günler ile birlikte değişen iftar vakti için imsakiye araştırmaya devam ediyoruz. Peki iftar saat kaçta? Haberimizde Diyanet'in verileriyle oluşturulmuş Ramazan İmsakiyesi 2019 ile