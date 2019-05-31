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İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 31 Mayıs Cuma İl İl İftar Vakitleri
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İftara ne kadar kaldı? İşte 31 Mayıs Cuma il il iftar vakitleri

İFTARA NE KADAR KALDI? İŞTE 31 MAYIS CUMA İL İL İFTAR VAKİTLERİ

Bugün Ramazan ayının 26. günü. Mübarek Ramazan ayı bitmek üzere. İlerleyen günler ile birlikte değişen iftar vakti için imsakiye araştırmaya devam ediyoruz. Peki iftar saat kaçta? Haberimizde Diyanet'in verileriyle oluşturulmuş Ramazan İmsakiyesi 2019 ile

Tarih : 31 Mayıs 2019, 08:30
Puan Ver : İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 31 Mayıs Cuma İl İl İftar Vakitleri(9/10)5

Mübarek Ramazan ayı sona ermek üzereyken bugün 26. Ramazan orucu için niyetlendik. Ve akşam ezanı ile birlikte açacağımız iftar vaktini beklemeye başladık....

















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