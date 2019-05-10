Manisa'da yaşayan vatandaş, fırından aldığı Ramazan pidesini iftarda yemek için hazırlanırken içinden çıkan ambalaj atığı ile neye uğradığını şaşırdı. Talihsiz vatandaş, “Midem bulandı, yemeğim kursağımda kaldı.“ dedi.

Manisa'da yaşayan Şeyhmus Çiftçi adlı bir vatandaş, iftar saatine yakın fırından aldığı Ramazan pidesini iftarda yemek için hazırlanırken içinden çıkan ambalaj atığı ile neye uğradığını şaşırdı. Gördüğü manzara karşısında şok olan Çiftçi, midesinin bulanmasından dolayı yemeğin kursağında kaldığını söyledi.

Kaynak: haberinburada....