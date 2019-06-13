IKEA, Apple'ın geçen hafta düzenlenen WWDC etkinliğinde duyurduğu yeni Mac Pro'lar ile ilgili bir reklam afişi hazırladı. 6 bin dolardan (Yaklaşık 35 bin TL) başlayan fiyata sahip olan ürünün görüntüsüne gönderme yapan firma mağazalarında satılan ürünün yer aldığı afişe “Elmalar için dizayn edildi“ notunu düştü.

Kaynak: haberinburada....