Hollanda'da 11 yaşında tacize, 14 yaşında da cinsel istismara uğrayan 17 yaşındaki Noa Pothoven, yıllarca depresyon ve zihinsel rahatsızlıklarla boğuştuktan sonra, devletin ötanazi programı çerçevesinde kendi yaşamına son verdi. Pothoven, ölümünden önce kararını Instagram'daki 10 binden fazla takipçisiyle paylaştı.

Kaynak: haberinburada....