İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN VURULAN POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU
Gaziantep'te, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken tabancayla vurularak ağır yaralanan 39 yaşındaki polis memuru, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Gaziantep'te, önceki gece iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken tabancayla vurularak ağır yaralanan polis memuru Ekrem Kurtoğlu, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınıp, dün adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2'si tutuklandı.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Karayolunda Akılalmaz Görüntü! Araç Bulamayan Vatandaş Otomobilin Üzerinde Yolculuk Yaptı
- Binali Yıldırım’In Tokalaşması 1 Saat 8 Dakika Sürdü
- Bayram Tatilinin 6 Günlük Kaza Bilançosu: 61 Ölü, 429 Yaralı
- Halk Otobüsünde Taciz! Kadın Yolcu Çığlık Attı, Ortalık Bir Anda Karıştı
- Pençe HarekâTı’Na Katılan Komandoların Görüntüsü
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- May’İn İstifasının Ardından Yeni Başbakan Ve Yeni Lider Nasıl Belirlenecek? İşte Yanıtı
- Avustralya’Da Hoparlörlere Gizlenmiş 840 Milyon Dolarlık Uyuşturucu Ele Geçirildi
- Uber Sürücüsünden 25 Yaşındaki Kıza Cinsel Saldırı
- Google’In Yeni Bilgisayar Oyunu Platformu Stadia Kasım Ayında Hizmete Girecek
- Times: Almanya Dahil 25 Ab Üyesi Brexit’İ Bir Kez Daha Ertelenmesinden Yana
Bu Haberle İlgili Yorumlar