Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, HDPİstanbul Milletvekili Oya Ersoy'ın Yavuz Sultan Selim (YSS) ve Osmangazi Köprüleri ilişkin sorusuna yanıt verdi. Gönderilen yanıta göre, iki köprüde de 2018 için verilen garanti geçiş sayıları tutturulamadı. Hazine, geçiş garantileri için özel şirketlere 1,76 milyar lira ödedi....



































