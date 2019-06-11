Düğün Sezonunda Sahte Altına Dikkat
Göksel Gümüşdağ’Dan Mert Günok Transferine Veto
Mogan Gölü’Den Cesedi Bulunan 14 Yaşındaki Adalet’İn Cep Telefonundan İntihar Mesajı Çıktı
Genç Kadın Sevgilisine Atacağı Kalçasının Fotoğrafını Halıcıya Gönderince Ortalık Karıştı!
Emre Belözoğlu’Na Fırça Uzatan Corentin Siamang, Türkiye Forması Giyip Özür Diledi!
Tem’Deki Baltalı Saldırgan İçin İstenen Ceza Belli Oldu
Kuşadası’Na Turist Yağdı!
Chp’Li Özkoç: Yeni Askerlik Kanununda 45’İnci Maddeye Şerh Koyduk
İki Türk’Ün Kurduğu İyzico 960 Milyon Liraya Payu’Ya Satıldı
Fernando Llorente, Galatasaray’A Önerildi!
Sp Lideri Karamollaoğlu’Nun Pasaportu İptal Edildi: İsmimin Başına ’Terör’ İfadesi Eklenmiş
Şizofreni Hastası, 1’İ Polis 3 Kişiyi Yaraladı, 1 Kişiyi De Öldürdü
İspanyda’Da Matador, Şov Yapayım Derken Canından Oluyordu!
Talisca’Dan Galatasaray’A Transfer Cevabı
Manchester Unitedlı Paul Pogba: Müslüman Olmak Beni Daha İyi Bir İnsan Yaptı
İstanbul Seçimlerinde Kullanılacak Oy Pusulası Belli Oldu
Kendisine Edilen Küfürleri Protesto Eden Ergin Ataman, Sahaya Kulaklıkla Çıktı!
Galatasaray, Yunus Akgün İle 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı!
Suriyelilere Plaj Yasağında Yeni Gelişme
Okulda Büyük Vahşet! Ön Sırada Oturmak İsteyen Arkadaşlarını Öldürdüler

İki Türk’ün kurduğu iyzico 960 milyon liraya PayU’ya satıldı

İKİ TÜRK’ÜN KURDUĞU İYZİCO 960 MİLYON LİRAYA PAYU’YA SATILDI

Barbaros Özbugutu ve Tahsin Isın tarafından 6 yıl önce kurulan iyzico, PayU tarafından 165 milyon dolara yani bugünkü kur ile 960 milyon liraya satın alındı.

Tarih : 11 Haziran 2019, 20:40
Puan Ver : İki Türk’Ün Kurduğu İyzico 960 Milyon Liraya Payu’Ya Satıldı(5/10)1

Türkiye'de Amazon, H&M, ZARA, sahibinden. com gibi 30 binden fazla e-ticaret sitesinin ödeme alt yapısını sağlayan iyzico, bugün itibarıyla global fintek şirketi PayU tarafından satın alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: İki  Türk’Ün  Kurduğu  İyzico  960  Milyon  Liraya  Payu’Ya  Satıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER