Ramazan bayramı namazı saati kaçta belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, 4 Haziran Salı günü kılınacak bayram namazı saatlerini açıkladı. En erken bayram namazı Iğdır'da, en geç ise Çanakkale'de kılınacak. Diyanete göre bayram namazı saatleri tüm listesi