İLAÇLAMA ARACININ ÇARPTIĞI 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
İstanbul Sancaktepe'de evinin önündeki sokakta oyun oynanan 5 yaşındaki Elif Nur'a ilaçlama aracı çarptı. Hastaneye kaldırılan Elif Nur tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sancaktepe'de evinin önündeki sokakta oyun oynanan 5 yaşındaki Elif Nur'a ilaçlama aracı çarptı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Elif Nur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: haberinburada....
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