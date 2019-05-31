İLİŞKİ YAŞADIĞI KADINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ, POLİSE GİDİP ’CESEDİ ALIN’ DEDİ
Kütahya'da birlikte yaşadığı kadını boğduktan bir gün sonra polis merkezine giden zanlı, cinayeti itiraf etti.
Kütahya'da yaklaşık 1 aydır kayıp olarak aranan Zeki Küçükbey (49), kiraladığı evde, ilişki yaşadığı, eşinden boşanma aşamasındaki Fatma Y. 'yi (45) çıkan tartışmada boğarak öldürdü. Polis gidip, Fatma Y....
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