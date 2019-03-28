Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü. İdmanda gazetecilere sorularını yanıtlayan milli futbolcu Efecan Karaca, 2. Lig'de bu yana Alanyaspor'da olduğunu belirterek burada çok güzel bir ortam olduğunu aktardı....



































