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İlk Kez Milli Formayı Giyen Efecan Karaca: Her Şey Milli Takım İçin

İLK KEZ MİLLİ FORMAYI GİYEN EFECAN KARACA: HER ŞEY MİLLİ TAKIM İÇİN

Aytemiz Alanyaspor'un deneyimli kanat oyuncusu Efecan Karaca, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e teşekkür ederek, “Her şey milli takım için.“ dedi.

Tarih : 28 Mart 2019, 20:50
Puan Ver : İlk Kez Milli Formayı Giyen Efecan Karaca: Her Şey Milli Takım İçin(9/10)5

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü. İdmanda gazetecilere sorularını yanıtlayan milli futbolcu Efecan Karaca, 2. Lig'de bu yana Alanyaspor'da olduğunu belirterek burada çok güzel bir ortam olduğunu aktardı....

















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