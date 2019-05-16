İLKOKULDA DEHŞET! 16 YAŞINDAKİ TÜRK ÇOCUĞU BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Polonya'da bir Türk Okulu'nda, 16 yaşındaki Türk çocuğu, başka bir öğrenci tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Kral Macius İlkokulu'nda, 15 yaşındaki Polonyalı Emil B. , 16 yaşındaki Yakup Kızıltaş'ı bıçaklayarak öldürdü.
Kaynak: haberinburada....
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