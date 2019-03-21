Gayrimenkul yatırımlarıyla ABD Başkanı Donald Trump'a rakip gösterilen emlak kralı Michael Shvo'nun zenginliği, iştah kabarttı. Fırsatçılar, Hollywood starları ve iş adamları arasında yaygın olan İlluminati çılgınlığına İsrail asıllı Shvo'yu da dahil etmeye çalıştı. Bunun için de ünlü emlak kralının Türk eşi Seren Shvo'ya kancayı taktı....



































