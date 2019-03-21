İMAMOĞLU, BİNALİ YILDIRIM’I BEKLEDİ, GELMEYİNCE AYRILDI
İstanbul'da Nevruz şölenine katılan Ekrem İmamoğlu, davetliler arasında yer alan rakibi Binali Yıldırım'ı uzun süre bekledi. Yıldırım'ın gelmemesi üzerine İmamoğlu, “Benim gitmemi bekliyorsa eğer gidiyorum, keşke gelseydi“ dedi. İmamoğlu'nun salondan ayrı
Zeynebiye Hareketi Gençlik Platformu'nun ev sahipliğinde Halkalı Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde Nevruz Şöleni gerçekleştirildi. Programın davetlileri arasında AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu da vardı. Ancak Yıldırım programa beklendiği saatte gelmedi....
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