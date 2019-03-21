Zeynebiye Hareketi Gençlik Platformu'nun ev sahipliğinde Halkalı Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde Nevruz Şöleni gerçekleştirildi. Programın davetlileri arasında AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu da vardı. Ancak Yıldırım programa beklendiği saatte gelmedi....



































