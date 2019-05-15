CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bodrum'dan yola çıkan ve İstanbul üzerinden Samsun'a gidecek olan Türkiye'nin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum'u, demirli olduğu Kalamış Marina'da ziyaret etti. Burada Esenler Belediye Başkanı'nın Trabzonlularla ilgili sözlerine yanıt veren İmamoğlu, “Zihinlerinde neler dönüyormuş bu insanların aklım ermiyor. Trabzonlular'a Yunan yaklaştırmaları....



































