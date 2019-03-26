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İmamoğlu ile Küçük Kız Arasında İlginç Miting Sohbeti

İMAMOĞLU İLE KÜÇÜK KIZ ARASINDA İLGİNÇ MİTİNG SOHBETİ

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Eyüpsultan'da seçim gezisi sırasında karşılaştığı küçük kızlarla gerçekleştirdiği miting sohbeti renkli anlara sahne oldu.

Tarih : 26 Mart 2019, 01:30
Puan Ver : İmamoğlu İle Küçük Kız Arasında İlginç Miting Sohbeti(6/10)2

31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Beyoğlu ve Şişli'de bir dizi temaslarda bulunan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sonrasında ise Eyüpsultan'a geçerek esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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