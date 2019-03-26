31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Beyoğlu ve Şişli'de bir dizi temaslarda bulunan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sonrasında ise Eyüpsultan'a geçerek esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Kaynak: haberinburada. ....