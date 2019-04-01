Başakşehir Başkanı ve eski İBB Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, kulübün federasyon ve hakemler tarafından kollandığı yönündeki iddialar ve belediyeden maddi destek aldığı iddiaları üzerine “Siyaset, Başakşehir'e sponsor değil!“ yorumunu yapmıştı.

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