Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Habertürk'te katıldığı “Türkiye'nin Nabzı“ programında Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladığı anlar bazı medya organları tarafından farklı şekilde sunulmuştu. İmamoğlu'nun PKK ve FETÖ'ye yönelik açıklamaları“PKK ve FETÖ'ye gelin birlikte yönetelim“ çağrısı olarak yayımladı. İmamoğlu söz konusu iddialara yönelik sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak bahsi geçen bölümlerin montajlandığını ileri sürdü....



































