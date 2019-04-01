CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçları kesinleşmeden İBB tarafından gece yarısı İstanbul sokaklarına asılan “Teşekkürler İstanbul“ pankartları için suç duyurusunda bulundu. Binali Yıldırım'a twitter hesabından seslenen İmamoğlu, “Binali Yıldırım Bey'e de kendini bu manipülasyona feda etmemesini öneriyorum. Bunun arkasındaki siyasi iradeye sesleniyorum, bu yetkisiz insanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım“ dedi....



































