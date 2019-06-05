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İMAMOĞLU WASHİNGTON POST’A YAZDI: İSTANBUL’DA YARIŞI NASIL KAZANDIM VE BİR KEZ DAHA KAZANACAĞIM


İmamoğlu Washington Post’a yazdı: İstanbul’da yarışı nasıl kazandım ve bir kez daha kazanacağım
Tarih : 05 Haziran 2019, 00:20
Puan Ver : İmamoğlu Washington Post’A Yazdı: İstanbul’Da Yarışı Nasıl Kazandım Ve Bir Kez Daha Kazanacağım(7/10)3

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz mart ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da “Yeni Zelanda teröristi ve DEAŞ'ın kumaşı aynıdır“ başlıklı yazısıyla yer veren Washington Post gazetesi için, 31 Mart'taki seçimleri nasıl kazandığını ve 23 Haziran'daki seçimleri nasıl kazanacağını kaleme aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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