İMAMOĞLU, YENİKAPI MİTİNGİ DÜZENLENDİĞİ ESNADA ELİNDEKİ SON ANKETİ DUYURDU
Cumhur İttifakı'nın Yenikapı mitingi düzenlendiği esnada sürpriz bir çıkışa imza atan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “Laf aramızda kalsın öndeyiz, kazanıyoruz“ dedi.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart'a bir hafta kala seçime ilişkin iddialı bir değerlendirmede bulunarak, “Laf aramızda kalsın öndeyiz, kazanıyoruz. Ama çok çalışmamız lazım. 6-7 günü çok sıkı geçirmemiz lazım....
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