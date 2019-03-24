CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart'a bir hafta kala seçime ilişkin iddialı bir değerlendirmede bulunarak, “Laf aramızda kalsın öndeyiz, kazanıyoruz. Ama çok çalışmamız lazım. 6-7 günü çok sıkı geçirmemiz lazım....



































