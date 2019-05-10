Ak Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım’In Ekibi ’Ekrem İmamoğlu’ İsmini Satın Aldı
Meteoroloji’Den 3 Bölgeye Kritik Uyardı! Fırtına Geliyor
Galatasaray, Douglas Transferinde Sona Geldi!
Fikret Orman: Hakem Hatalarının Sona Ereceği Bir Sezon Temenni Ediyoruz
Ak Partili Şahin: Keşke Akşener Ve Hdp’Nin Genel Başkanı Da Fotoğrafta Olsaydı
Fransa İçişleri Bakanı Castaner, Rapçi Conrad’I Nefret Çağrısı Nedeniyle Şikayet Etti
Arsenal’İn Ermeni Futbolcusu Mkhitaryan, Bakü’Deki Finale Götürülmüyor
Fatih Terim, Ümit Davala Ve Orhan Ak Pfdk’Ya Sevk Edildi
Almanya’Da Polis Köpeğinin Saldırdığı Kadın, Devletten 25 Bin Euro Tazminat Kazandı
Thy Yönetim Kurulu Başkanı Aycı’Dan 10 Bin İstihdam Müjdesi
Chp’Li Vekillerden Eyt’Lilere 23 Haziran Çağrısı: Oylarınızı Heba Etmeyin
Atalanta, Sinan Gümüş’Ü Gündemine Aldı
İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu’Nun Koruması Hakkında Yanıltıldığı İddialarına Yanıt Verdi
Fenerbahçe’Nin Eski Yöneticisi Selim Kosif’Ten Fatih Terim’E: Sahte Mahalle Kabadayısı
Özbek Uyruklu Şahıs, Bebek Bakıcısı Olarak Girdiği Evleri Soydu
İtalyan Astaldi Üçüncü Köprüdeki Payının Satışı İçin Görüşmelere Tekrar Başladı
Tff 2. Ligde Play-Off’Un Adı Belli Oldu: Sakaryaspor-Karagümrük
Süper Ligde Son Hafta Programı Belli Oldu
Temelli’Den Adalet Bakanı Gül’E ’Öcalan’ Çağrısı: Attığınız Adımı Tamamlama Zamanı Geldi
4 Günde 3 Bin Suriyeli, Bayram İçin Ülkesine Gitti

İmamoğlu’na Destek Veren Somer Sivrioğlu’nun TV8’den Ayrıldığı İddia Edildi!

İMAMOĞLU’NA DESTEK VEREN SOMER SİVRİOĞLU’NUN TV8’DEN AYRILDIĞI İDDİA EDİLDİ!

TV8'de yayınlanan MasterChef programı ile adından söz ettiren ünlü şef Somer Sivrioğlu, İmamoğlu'na destek verdiği paylaşımın altına yazdığı bir yorumla programın yeni sezonunda olmayacağının sinyallerini verdi.

Tarih : 10 Mayıs 2019, 00:10
Puan Ver : İmamoğlu’Na Destek Veren Somer Sivrioğlu’Nun Tv8’Den Ayrıldığı İddia Edildi!(10/10)6

Geçtiğimiz aylarda 18 yıllık hayat arkadaşı Aslı Sivrioğlu'nu aldatmasıyla gündemi sıkça meşgul eden Somer Sivrioğlu, yenilenecek İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na destek veren isimlerden biri oldu. Ancak Sivrioğlu'nun İmamoğlu'na destek verdiği paylaşımda dikkat çeken ise, bir takipçisinin yaptığı MasterChef yorumuna verdiği yanıt oldu.

İMAMOĞLU'NA DESTEK VERDİ

Önceki gün Instagram hesabında Şilili yazar Pablo Neruda'nın “Tüm çiçekleri kesebilecekler, ancak baharı durduramayacaklar“ sözünü paylaşan Somer Sivrioğlu, fotoğrafın altına “#herşeyçokgüzelolacak“ olacak notunu düşünce Ekrem İmamoğlu'na destek verdiği ortaya çıktı....

















Etiketler: İmamoğlu’Na  Destek  Veren  Somer  Sivrioğlu’Nun  Tv8’Den  Ayrıldığı  İddia  Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER