İMAMOĞLU’NA DESTEK VEREN SOMER SİVRİOĞLU’NUN TV8’DEN AYRILDIĞI İDDİA EDİLDİ!
TV8'de yayınlanan MasterChef programı ile adından söz ettiren ünlü şef Somer Sivrioğlu, İmamoğlu'na destek verdiği paylaşımın altına yazdığı bir yorumla programın yeni sezonunda olmayacağının sinyallerini verdi.
Geçtiğimiz aylarda 18 yıllık hayat arkadaşı Aslı Sivrioğlu'nu aldatmasıyla gündemi sıkça meşgul eden Somer Sivrioğlu, yenilenecek İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na destek veren isimlerden biri oldu. Ancak Sivrioğlu'nun İmamoğlu'na destek verdiği paylaşımda dikkat çeken ise, bir takipçisinin yaptığı MasterChef yorumuna verdiği yanıt oldu.
İMAMOĞLU'NA DESTEK VERDİ
Önceki gün Instagram hesabında Şilili yazar Pablo Neruda'nın “Tüm çiçekleri kesebilecekler, ancak baharı durduramayacaklar“ sözünü paylaşan Somer Sivrioğlu, fotoğrafın altına “#herşeyçokgüzelolacak“ olacak notunu düşünce Ekrem İmamoğlu'na destek verdiği ortaya çıktı....
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