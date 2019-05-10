Geçtiğimiz aylarda 18 yıllık hayat arkadaşı Aslı Sivrioğlu'nu aldatmasıyla gündemi sıkça meşgul eden Somer Sivrioğlu, yenilenecek İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na destek veren isimlerden biri oldu. Ancak Sivrioğlu'nun İmamoğlu'na destek verdiği paylaşımda dikkat çeken ise, bir takipçisinin yaptığı MasterChef yorumuna verdiği yanıt oldu.

İMAMOĞLU'NA DESTEK VERDİ

Önceki gün Instagram hesabında Şilili yazar Pablo Neruda'nın “Tüm çiçekleri kesebilecekler, ancak baharı durduramayacaklar“ sözünü paylaşan Somer Sivrioğlu, fotoğrafın altına “#herşeyçokgüzelolacak“ olacak notunu düşünce Ekrem İmamoğlu'na destek verdiği ortaya çıktı....



































