CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçları kesinleşmeden İBB tarafından gece yarısı İstanbul sokaklarına asılan “Teşekkürler İstanbul“ pankartları için suç duyurusunda bulundu. Binali Yıldırım'a twitter hesabından seslenen İmamoğlu, “Manipülasyon şimdi de İBB eliyle sürüyor. Gece yarısı pankart operasyonu sadece algı çalışmasıdır....



































